［高校選手権・３回戦］大津（熊本）２−１ 富山第一（富山）／１月２日／フクダ電子アリーナ２年ぶりの選手権出場を果たした富山第一は、サッカー小僧が揃っている年代だった。「振り返ったら、彼らは学校で何度も先生に叱られてきたし、僕も叱ってきた。遠征先で脱走していくやつもいた。だけど、純粋にサッカーが大好きで、僕らに厳しいことを言われても食らいついてきた年代。トミイチらしい選手たちだったと思います」そ