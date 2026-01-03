張り切って就職を試みるも、早々に揉め事を起こしてしまいクビになるゴン。【漫画】本編を読むよい夫、よい父とはどんな存在なのか--。人によって答えは違うが、「安定した職に就くエリート夫」と「無職でギャンブル好きのヤンキー夫」、どちらを選ぶかと問われれば、多くの人は前者を思い浮かべるだろう。ところが現実はそう単純ではない。夜泣き対応に追われる妻の隣で爆睡し、「オレの箸どこ？」と平然と言うエリート夫。しかも