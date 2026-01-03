2025年も11月からスタートしているスターバックスのホリデーシーズン。「スターバックス(R) ディカフェ ホリデー ブレンド」(250グラム1980円)が登場中。シーズンアイテムとしては珍しいディカフェのコーヒー豆だ。【写真】第19代コーヒー アンバサダーの山口さんディカフェとは、英語の「decaffeinated」を略したもので、カフェインを除去した飲料を指す。今回は、ディカフェ コーヒーの魅力を、スターバックスの第19代コーヒー