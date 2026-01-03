2025年12月31日、中国のIT情報メディアである太平洋科技は、台湾メディアの報道を基に、世界的な半導体生産大手の台湾積体電路製造（TSMC）が2ナノメートルチップの業績で予想を超える好調ぶりを見せたことから、台中科学園区（サイエンスパーク）に28年の量産実現を目標とした1．4ナノプロセスの新工場建設を進めることを伝えた。記事は「地政学的リスクやひっ迫する市場需要を分散させることを考慮し、より高度な1ナノプロセスの