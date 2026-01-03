警視庁は、匿名で集められた実行役らによる詐欺被害などが急増していることから、こうした犯罪グループを匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」として、摘発を進めています。その中心となる「トクリュウ対策本部」。その現状と2026年の捜査のカギを取材しました。2025年秋、警視庁は匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の首謀者検挙、壊滅に向けて、「トクリュウ対策本部」を発足しました。警視庁の捜査員だけでなく、全国警