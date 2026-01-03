第102回箱根駅伝往路第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日、東京・大手町〜神奈川県の箱根・芦ノ湖の往路5区間（107.5キロ）で行われ、3連覇を目指す青学大は5時間18分8秒の大会新記録で3年連続の往路優勝を飾った。5区では黒田朝日主将（4年）が、1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマーク。直後に世界的企業が出した祝福広告に「レスポンスの速さも凄い」と称賛の声が上がっている。シンプルだが、力強いメ