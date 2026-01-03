ロッテの選手たちは“1年結果”を残し、新シーズンは更なる飛躍が期待される中で故障や不振で“2年”続けて好成績を記録した選手が少ない。その壁に、今季挑む選手たちがいる。ルーキーイヤーの昨季、開幕直後プロの壁にぶつかるも6月に3度目の昇格を果たしてから打率.311をマークし、最終的には打率リーグ5位の.281、リーグトップの27二塁打を放ち、パ・リーグ新人王に輝いた西川史礁がその一人だ。西川は「いろんなことが