Image: SELFIX 丸い窓からコンニチワ。スマホを使っての自撮り（セルフィー）は、ほとんどの場合画面を見ながらフロントカメラ（インカメラ）で撮影しますよね。だけど外向きのメインカメラよりも、画素数が劣ってしまうのが難点。例えばiPhone 17はメインカメラが48MPで、フロントカメラが18MPと圧倒的な差です。かといって、外向きカメラじゃ構図の確認ができず、自分が真ん中に収まってい