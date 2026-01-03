優しげな印象を与えてくれる淡いカラーでまとめたコーデは、甘くなりすぎたり、ぼやけて見えたりすることも。そんな悩みを解決してくれそうなのが、おしゃれさんの淡色コーデ。メリハリのあるシルエットや上品なデザインで、大人女性にも似合うスタイルに。今回は、【しまむら】の淡色アイテムを使った大人世代が取り入れやすい「きれいめコーデ」をご紹介します。 異素材ミックスでメリハリコーデ