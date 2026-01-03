聖なる獣動物園に行けば必ずと言っていいほど人気者になっている、あの首の長いアフリカの獣「キリン」。実は世界中を見渡しても、あの動物を「キリン」と呼んでいるのは日本だけなのだそうです。漢字では麒麟と書きますが、画数が多くて書くのが大変なこの文字、もともとは中国の伝説に登場する幻獣の名前でした。葛飾北斎「万物絵本大全図」より空想上の生き物である麒麟は、竜・鳳凰・亀と並ぶ「四瑞」の一つに数えられ、鹿の体