今日3日(土)は、東北の日本海側から山陰にかけて雪が降るでしょう。さらに積雪が増えて、大雪になる所もありそうです。最高気温は関東から九州は平年より低い所が多い見込みです。日本海側は大雪に注意今日3日(土)も冬型の気圧配置が続き、寒気が居座るでしょう。北海道と東北の日本海側は雲が多く、所々で雪が降りそうです。日差しの届く太平洋側でも一部に雪雲が流れ込むでしょう。北陸は雪や雨が降ったりやんだりで、局地的に雷