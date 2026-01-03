2025年7月5日に日本で大災害が起きる--という噂がYouTubeやXなどで広がったことから、気象庁が地震の発生日時を予測することは不可能だとし、デマだと否定する事態になりました。マンガの内容がきっかけとなり広がったものですが、結局のところ7月5日には何も起きず、予言は「外れ」に終わりました。ただ、もしも「当たり」と言えるような大災害が本当に発生したとき、メディアはそれをどのように扱うべきなのでしょうか。たとえば