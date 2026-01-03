◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路優勝の青学大がトップを守り７区に入った。山下りの６区でルーキー石川浩輝（１年）が快走。復路スタート時は２位の早大との差は１８秒だったが、後続との差を広げ、７区の佐藤愛斗（２年）にタスキをつないだ。史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）