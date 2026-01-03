スイスのスキーリゾートにあるバーで起きた大規模火災で、捜査当局は出火原因について花火を天井に近づけたことによる引火との見方を示しました。スイス南部のスキーリゾート、クランモンタナのバーで1日未明発生した火災について、捜査当局が2日、会見し、出火原因に関してシャンパンボトルに取り付けた花火を天井に近づけたことで引火したとの見方を示しました。地元の警察はこの火事で、現在までに40人が死亡119人が負傷したと