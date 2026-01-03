「合宿」と聞くと、運動系の部活動がイメージされやすい。ただ、合宿は運動部だけの、そして学生だけのものではない。 【漫画】『江ノ島原稿合宿レポ』を読む Xに投稿された『江ノ島原稿合宿レポ』では、『青騎士』（KADOKAWA）で連載中の『滅亡天使ほろぶちゃん』の作画担当・水田マルさん（@mizutamaru777）、『サン＝テグジュペリは夢をみる』（イースト・プレス）の作者・すみれちゃんさん、『にゃこと博士