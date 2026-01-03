気づけば未来の心配ばかりで、いまを味わう余白がない――そんな感覚はありませんか。今日ここにある小さな喜びを見過さないためにはどうすればいいでしょうか。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。いまを大切に過ごす未来が幸福をもたらしてくれる