トッテナム・ホットスパー（スパーズ）に所属するイスラエル代表FWマノル・ソロモンが、ビジャレアルへの期限付き移籍を終了し、新たにフィオレンティーナへ期限付き移籍した。3日にスパーズやフィオレンティーナが公式サイトで発表した。フィオレンティーナへのレンタル期間は2025−26シーズン終了までとなり、背番号は「19」に決定。シーズン終了後の買い取りオプションが付帯している。現在26歳のソロモンは、マッカビ・