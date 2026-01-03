「とんねるず」の木梨憲武が３日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「土曜朝６時木梨の会。」（土曜・午前６時）に生出演した。オープニングでは、２０２３年２月に木梨が企画しタレントの所ジョージが作詞作曲した「青学の歌」が流れた。同曲は、青学大陸上競技部へ贈った応援歌。木梨は、２日の「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路」で青学大が５時間１８分８秒の新記録で往路優勝を飾ったことなどを話題に