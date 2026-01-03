日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは2日、ドルトムントからドイツ代表MFパスカル・グロスが完全移籍で加入することを発表した。契約期間は2027年6月30日までの1年半。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、ブライトンがドルトムントに支払う移籍金は、120万ポンド（約2億5000万円）となるようだ。現在34歳のグロスは、2017年7月にインゴルシュタットからブライトンに移籍し、加入1年目から中盤の主軸として活躍