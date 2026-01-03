女優の吉高由里子（37歳）が1月1日、自身のX（Twitter）を更新。新年の挨拶をしている。吉高はこの日、「明けましておめでとうございます」との挨拶と共に、自撮り写真を投稿。「上向いてインカメで自分の顔についたモノを取ろうとしてたら 家の天井の照明がいい仕事をしてる！！ことに気づいて写真も撮ったのがこの角度です笑 目ん玉キラキラにしてくれる天井でした」と説明した。そして「2026年もよろしくお願いします」と結んで