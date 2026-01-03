【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグのアストロズは２日、プロ野球の西武からポスティングシステムで移籍を目指していた今井達也投手（２７）と３年契約を結んだと発表した。１、２年目のシーズン終了後に、選手側が残りの契約を破棄できる「オプトアウト」の権利が付いた。５日に本拠地のテキサス州ヒューストンで入団記者会見が行われる。ア・リーグ西地区のアストロズは、２０１７、２２年にワールドシリーズを制した強豪。