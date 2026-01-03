言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・中級編」！今回は、これまでの2文字からステップアップして「3文字」の共通項を探します。カタカナで表記することが多い言葉の中に、ひらがなとしての共通のリズムが隠れていますよ。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。まん□□□□□□ぼりふぃく□□□ふぁっ□□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：しょん正解は「しょん」でした