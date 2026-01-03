米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」（電子版）は２日（日本時間３日）に「２０２６年のＭＬＢの大胆な予想」を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）について「ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得するだろう」とした。大谷は登板できなかった年（２４年）に史上初の「５０―５０」を達成し、フルタイムのＤＨとして初めてＭＶＰを受賞。５年間で４度ＭＶＰに輝いたと紹介。その上で「大谷が史上最高の野球選手としての地位を確立