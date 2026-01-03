◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３年ぶりの総合優勝を目指す駒大は、６位の順大と１分１１秒差の７位で復路をスタート。６区に投入された伊藤蒼唯（４年）が快走を見せている。７・２キロ地点で順大を捉え６位に浮上。区間記録を上回るペースで、チームを先頭争いに導く様相だ。伊藤は１年時に６区で区間賞