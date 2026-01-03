第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は３日、復路が行われている。読売新聞オンラインでは、早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）のライブ解説でレースを詳報する。（デジタル編集部）当日変更で、有力校は７区を変えてくると思っていたが、意外な結果だ。早稲田大は間瀬田純平、国学院大は高山豪起が順当に７区に入ったが、中