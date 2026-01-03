来週（2026年1月5日〜1月11日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年12月29日〜2026年1月4日｜総合運＆恋愛運TOP３『敵を作らないように頑張ります』｜総合運｜★★☆☆☆周囲の人達との調和を大切にしていきます。味方がもっと増えて欲しいし敵を作りたくも