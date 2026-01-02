前なら強く主張していたはずなのに、最近はあなたの意見を真剣に聞いてくれる。そんな男性の態度の変化に「どうして？」と思ったことありませんか？実は、男性が誰かの意見を尊重するようになるのは、本命相手にだけ起きやすい行動。そこで今回は、その背景にある心理を解説します。“正しさ”より“関係性”を優先するように本命相手に対して男性は、自分が勝つことよりも関係を壊さないことを選ぶもの。議論で優位に立つより、「