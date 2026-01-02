好きになった男性からいつも距離を置かれてしまうのは、もしかしたら男性にとって“重い”存在になっているのかも。そこで今回は、男性から「恋愛対象外」にされてしまう理由を紹介します。尽くしすぎる愛情が強いあまり尽くしすぎてしまうと、かえって男性から恋愛対象外にされることも。自分のやりたいことを犠牲にしてまで尽くそうとする姿勢を見せていると、男性からは都合のいい女と思われてしまいやすいでしょう。好きだから