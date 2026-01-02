不倫中の男性が、不倫相手に本気になることは少なくありません。家庭がありながらも、感情が揺れ動き、抑えられなくなる。そこには一定の傾向があるのです。そこで今回は、不倫する男性が不倫相手だけに見せる“本音”について解説します。“弱さ”や不安を隠さなくなる本気になると、男性は弱さを見せるようになります。仕事の悩み、家庭での孤独感、将来への不安など、他の人には隠す部分を言葉にしやすくなるのは、不倫相手の女