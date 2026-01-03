2日、パレスチナ自治区ガザとエジプトの境界にあるラファ検問所を訪れたアンジェリーナ・ジョリーさん（AP＝共同）【エルサレム共同】米俳優アンジェリーナ・ジョリーさんが2日、パレスチナ自治区ガザへの人道支援のため、ガザとエジプトの境界にあるラファ検問所のエジプト側を訪れた。エジプトメディアが報じた。ラファ検問所は人と物資の往来の要。イスラエルが閉鎖を続けているが、再開準備を進めているとされる。AP通信に