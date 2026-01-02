40代を超え、「年々体型が崩れていく…」「何をしても痩せにくい」といった悩みを抱える方は少なくありません。でも、一方で年齢に関係なく“自分らしい体型”をキープしている女性たちがいるのも事実。その秘訣は、特別な努力や極端な我慢ではなく、“日常のちょっとした選択”にあるのです。そこで今回は、無理なくキレイをキープしている女性たちの「シンプル習慣」と「やめた習慣」を紹介します。🌼「１週間で確実に３k