鏡を見るたび「老けた？」と感じる瞬間が増えていませんか？ほうれい線がくっきりしてきた、フェイスラインがぼやけて見える、写真に写る自分が少し疲れて見える…。実はこの変化、単なるむくみや太ったせいではなく、年齢とともに進む“重力変化”が関係している可能性があります。無理に戻そうとするより、まずは“今の自分に起きていること”を知ることが、大人世代の美容ケアの近道です。ゆるみの正体は“重力×表情筋の変化”