冬は防寒が最優先。けれど、寒さに負けてなんとなく重ねた服や、昔のままの防寒アイテムに頼ってしまうと、無意識のうちに“おば見え”へ近づいてしまうこともあります。そこで今回は、温かさはキープしながらも見た目の重さを取り除くための３つの見直しポイントをチェックしてみましょう。▲温かいけれど重く見える。黒×濃色×ボリュームが重なると“昔のまま”に見えやすい重ね着しすぎて「厚み」が目立つヒートテック→ニット