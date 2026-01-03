歌手でタレント・あのが昨年12月30日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。『M-1グランプリ2025』決勝戦の生放送当日を振り返った。あの○「え? ニューヨーク? 電撃参戦?」パニック状態に21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された同大会について、あのは、「僕、リアタイできなかった」と吐露。当日は、ちょうどテレビ朝日で収録だったが、「すぐそばで『M-1』