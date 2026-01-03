◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路８位の創価大は６区の小池莉希（３年）がトップの青学大から５分５４秒差でスタートした。左足は赤、右足は青いシューズ、黄色い靴下で出走。ＳＮＳでは「創価大カラーを意識しているのかな」と話題を呼んでいる。同大ＯＢの吉田響（現サンベルクス）は２日にスポーツ報