忍者ファンであれば、一度は上忍（じょうにん）・中忍（ちゅうにん）・下忍（げにん）という言葉を聞いたことがあるかと思います。この上中下とは、忍者の身分やランクを示す言葉と思っていませんか？筆者は思っていました。【上忍・中忍・下忍の違いイメージ】上忍：作戦指導部／達人の域中忍：現場指揮者／熟練の域下忍：現場作業員／未熟な新米……のようなイメージでしょうか。過去こういった説明をしている書籍も読んできまし