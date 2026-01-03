“ボディビルダーになる女子アナ"こと三重テレビの奥村奈央アナウンサー(25)が2日までに自身のインスタグラムを更新。2025年12月14日に行われたハワイ・ホノルルマラソンに出場している最中に、ホテルの自室が荒らされ、パスポートや財布など40万円相当の盗難に遭っていたことを明かした。 【写真】実際に盗難にあったハワイのホテルスーツケースの中の服は散乱 奥村アナは「ご心配おかけし