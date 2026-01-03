一年を通じて全国から多くの参詣者を集める伊勢神宮。同神宮は、「日本国民の総氏神」と称され、また「日本人の心のふるさと」と言われています。本稿ではその理由を、皇祖神・天照大神の存在と、明治新政府による神道国教化という二つの視点から、全2回に分けて考察します。［前編］の記事はこちら↓なぜ伊勢神宮が「日本人の総氏神」と称され別格扱いされるのか？--神社と神様の素朴な疑問【前編】［後編］では、明治新政府によ