「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）復路がスタートした。エース黒田朝日（４年）による５区大逆転往路Ｖとなった青学大は、復路は変更なし。２度目の総合３連覇に向けて６区を１年生の石川浩輝（１年）に託した。１８秒差の２位から１５年ぶりの総合優勝を狙う早大は山崎一吹（３年）がスタート。１分３６秒差の３位から３０年ぶり総合優勝を狙う中大は並川颯太（２年）、１分５４秒差の４位から初優勝