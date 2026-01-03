なぜメイン・バトル・タンク？第二次世界大戦中、戦車は軽戦車・中戦車・重戦車・歩兵戦車・騎兵戦車・巡航戦車・駆逐戦車など、さまざまな種類に分類されていました。しかし戦後になると、分類は次第に使われなくなり、やがて「Main Battle Tank（メイン・バトル・タンク）」、略して「MBT」、日本では「主力戦車」と呼ばれる概念へと統一されていきます。なぜこのような変化が起きたのでしょうか。実は、その道を切り開いたの