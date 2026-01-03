東横インは、「東横INN那須塩原駅西口」を3月17日に開業する。客室はシングル103室、ワイドスペースシングル22室、プレミアムプラス3室、エコノミーダブル24室、ダブル12室、ツイン18室、ハートフルルーム2室の7タイプ全184室。室内はダウンライトやヘッドボード、吊戸棚を備えた仕様とし、ワイドスペースシングルには幅1100ミリメートルの幅狭ベッドを設置した。館内には宿泊者がチェックイン前から無料で利用できるセルフロッカ