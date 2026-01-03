大雪のため高速道路で通行止めとなっている区間があります。山陽道上り熊毛IC～廿日市JCT（上り線）、中国道は山口IC～戸河内IC（上下線）。またこの影響で、国道2号の岩国市、和木町で渋滞となっています。冬用タイヤ規制となっているのは、山陽道上り徳山東IC～熊毛IC、下りは大竹IC～徳山東IC。（3日 午前8時現在）