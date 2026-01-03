五島市で行われている「モバイルクリニック」事業。 高齢化が進む中、島の地域医療を維持するための取り組みを取材しました。 【NIB news every. 2025年11月28日放送より】 ◆対面の看護師がフォロー「スムーズな画面越し診療」 五島市の福江島。 市の中心部を出発したワゴン車が50分ほど走りたどり着いたのは、島南部の玉之浦地区です。 高齢の夫婦がワゴン車に乗り込むと…。 （オンラインでつない