今井達也投手【ニューヨーク共同】米大リーグのアストロズは2日、プロ野球西武から今井達也投手（27）を3年契約で獲得したと発表した。ポスティングシステムによる移籍で、5日午後1時（日本時間6日午前4時）から本拠地ヒューストンで入団記者会見を行う。1、2年目のシーズン後には契約を破棄できる条項も付いた。米メディアによると総額5400万ドル（約84億7800万円）で、出来高により最大6300万ドルになる。アストロズは2017