仕事を要領よく進められる人は、何が違うのか。『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』（アスコム）を書いた越川慎司さんは「資料作成に時間を割きすぎるのはよくない。仕事ができる人の作業を分析してみると、例えばパワーポイントのスライドにはある共通点があった」という――。※本稿は、越川慎司『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真