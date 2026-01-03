第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で往路優勝を飾った青学大に?油断?という２文字はない。２日の往路は１区で１６位と出遅れるも、初めて山上りの５区に起用された主将・黒田朝日（４年）が１時間７分１６秒という驚愕の区間新記録をマークし、大逆転劇の主役となった。最高の形で史上初となる２度目の３連覇に王手を懸けたが、原晋監督は冷静だ。「ピクニックランにはならないかな。中大、駒大がいい選手を