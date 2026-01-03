休み明けに気になる男性と再会したとき、盛り上がりやすい鉄板ネタを用意しておくと、久しぶりでも自然に会話が進みそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性94名に聞いたアンケートを参考に「正月明けに気になる男性と盛り上がりやすい話題」をご紹介します。【１】「運勢どうだった？」など、新年を占うおみくじの話題「大吉でも凶でも盛り上がります」（20代男性）というように、初詣で多くの人が引くクジの話題は、誰も