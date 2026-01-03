フリーアナウンサーの徳光和夫さんが３日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、昨年１２月３１日の第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦を紹介した。徳光さんは、同日午後４時から９時５５分までテレビ東京系で生放送した「年忘れにっぽんの歌２０２５」で司会を務めたため、紅白は見られず「残念だった」と明かした。徳光さんは、見られなかったが「紅