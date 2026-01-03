ゴルフプレーのポイントは、体・下半身を軸とすることといえます。強いショットを放つにも、足の踏ん張りも大切です。今回は、プーマから高機能の一足をご紹介します。 【PUMA】PWRAscend NITRO プーマゴルフの新作スパイクレス「パワーアセンド ニトロ」が発売された。アウトソールに独自形状のFLEX SPIKEを搭載。幾何学的な突起と外側に硬い素材、内側に柔らかい素材を使用した二層構造