うっすらと雪が残る東京タワー近くの公園＝3日朝、東京都港区冬型の気圧配置と強い寒気の影響で、東日本と西日本の日本海側では平地も含めて大雪になっている所があるとして、気象庁は3日、警戒を呼びかけた。東日本の太平洋側では落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要だ。気象庁によると、日本付近は冬型の気圧配置となっており、本州付近の上空約5500メートルには氷点下36度以下の強い寒気が流れ込んでいる。このため東